В Курске раздались взрывы: атакован военный объект

Россиянам у себя дома снова неспокойно

Так, днем 7 января в Курщине прогремели взрывы. Атакован важный военный объект.

Об этом сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.

На Курщине раздались взрывы

"В Курске был атакован важный военный объект", — подчеркнул он.

Ранее украинские бойцы показали яркую и эффективную работу по врагу на Курщине. На видео зафиксировано, как экипаж бронетранспортера Stryker 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВС Украины гоняется по полю за противником и давит россиян броней и колесами.

Читайте также: