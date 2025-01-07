В Курске раздались взрывы: атакован военный объект

Россиянам у себя дома снова неспокойно
Так, днем 7 января в Курщине прогремели взрывы. Атакован важный военный объект.
Об этом сообщил руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко.
"В Курске был атакован важный военный объект", — подчеркнул он.
Ранее украинские бойцы показали яркую и эффективную работу по врагу на Курщине. На видео зафиксировано, как экипаж бронетранспортера Stryker 80 отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады ДШВ ВС Украины гоняется по полю за противником и давит россиян броней и колесами.
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