Бої за Курахове: хто наразі контролює місто на Донеччині

Місто здебільшого перебуває під контролем російських військ.
Українські Сили оборони залишаються в адміністративних межах міста Курахове в Донецькій області. Втім, сам населений пункт практично під контролем російських окупаційних військ.
Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу FREEДОМ.
"Населений пункт здебільшого перебуває під контролем російських військ. Якщо наші війська й утримують якісь позиції, то це на західній околиці міста. Чому це важливо? Тому що на сьогодні ті позиції, які утримуються нашими військами в цьому напрямку, на південь від Курахівського водосховища, потрібні нам, щоб забезпечити відхід наших підрозділів із трикутника Дачне – Костянтинопільське – Зеленівка, щоб ми могли безперешкодно зайняти оборону в районі Костянтинополя – Андріївки. Так, ми відступаємо, тому що противник тисне там й тисне дуже серйозно", - наголошує експерт.
З його слів, Курахове виконує своє завдання як пункт оборони, й Силам оборони України зараз потрібно зосередитися на збереженні бойового потенціалу та відійти на більш зручні позиції.
"Бої там тривають й, власне, з цим пов’язана якесь нестикування. Тобто, якщо говорити бюрократичною мовою, наші підрозділи залишаються в адміністративних межах Курахового. Але якщо говорити про власне населений пункт, то він практично під контролем російських військ", - каже Сергій Грабський.
Нагадаємо, в РФ заявили про "захоплення" Курахового. Водночас у ЗСУ повідомляють про бої у міській забудові.
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