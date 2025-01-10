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В Херсонской области россияне атаковали с беспилотника местных жителей

В Херсонской области россияне атаковали с беспилотника местных жителей

Враг продолжает атаковать беззащитных людей / Фото: ТСН.ua

Пострадавшим оказывают помощь.

Российские военные атаковали с беспилотника жителей Берислава Херсонской области.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.

Пострадали двое мужчин, 51 и 52 лет. Они получили взрывные травмы, а также обломочные ранения ног.

Пострадавших госпитализировали в больницу, где им оказывают необходимую медпомощь.

Напомним, сегодня, 9 января, россияне выпустили КАБы по Херсону, горожане слышали мощные взрывы.

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