В Херсонской области россияне атаковали с беспилотника местных жителей

Российские военные атаковали с беспилотника жителей Берислава Херсонской области.

Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация в сообщении в соцсетях.



Пострадали двое мужчин, 51 и 52 лет. Они получили взрывные травмы, а также обломочные ранения ног.



Пострадавших госпитализировали в больницу, где им оказывают необходимую медпомощь.

Напомним, сегодня, 9 января, россияне выпустили КАБы по Херсону, горожане слышали мощные взрывы.

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