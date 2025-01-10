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Уночі в Україні лунали вибухи: де було гучно

Уночі в Україні лунали вибухи: де було гучно

Ворог знову атакував Україну / Фото: ТСН.ua

Ворог атакував столицю та інші регіони.

У ніч проти 10 січня 2025 року ворог знову атакував Україну ударними дронами

Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО. 

Зокрема, вибухи пролунали:

  • Самар/р-н (Дніпропетровщина);

  • Богодухів/р-н (Харківщина);

  • Вишгород/р-н (Київщина);

  • Чернігів/р-н;

  • Кам'янське/р-н (Дніпропетровщина);

  • Київ;

  • Черкаси;

  • Вінниччина. 

Нагадаємо, що вночі у Соломʼянському районі столиці зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку

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