Уночі в Україні лунали вибухи: де було гучно

Ворог атакував столицю та інші регіони.

У ніч проти 10 січня 2025 року ворог знову атакував Україну ударними дронами.

Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО.

Зокрема, вибухи пролунали:

Самар/р-н (Дніпропетровщина);

Богодухів/р-н (Харківщина);

Вишгород/р-н (Київщина);

Чернігів/р-н;

Кам'янське/р-н (Дніпропетровщина);

Київ;

Черкаси;

Вінниччина.

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Нагадаємо, що вночі у Соломʼянському районі столиці зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку.

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