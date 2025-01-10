Уночі в Україні лунали вибухи: де було гучно

Ворог атакував столицю та інші регіони.
У ніч проти 10 січня 2025 року ворог знову атакував Україну ударними дронами.
Була оголошена повітряна тривога, працювали засоби ППО.
Зокрема, вибухи пролунали:
-
Самар/р-н (Дніпропетровщина);
-
Богодухів/р-н (Харківщина);
-
Вишгород/р-н (Київщина);
-
Чернігів/р-н;
-
Кам'янське/р-н (Дніпропетровщина);
-
Київ;
-
Черкаси;
-
Вінниччина.
Нагадаємо, що вночі у Соломʼянському районі столиці зафіксовано влучання уламків ворожого БпЛА у багатоповерхівку.
Читайте також: