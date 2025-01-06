ТЦК можуть мобілізувати навіть заброньованих працівників: яка причина

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки отримали право анулювати відстрочку від мобілізації навіть для працівників критично важливих підприємств, які раніше були заброньовані.

Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп Олександр Федієнко.

"Отримав відповідь щодо мобілізації заброньованого працівника. Тепер можна анулювати відстрочку працівникові критично важливого підприємства, навіть не звернувши увагу, що він був заброньований", – наголосив він.

Така практика, каже нардеп, уже зафіксована, зокрема, в Миколаївському обласному центрі комплектування, який, як зазначено, "діє в межах чинного законодавства". За словами Федієнка, проблема в тому, що тепер таку людину демобілізувати неможливо.

Депутат пояснює: підприємства можуть поставити зарплату "хоч сто тисяч", але навіть це не дає гарантії, що працівника вдасться убезпечити від мобілізації.

Федієнко каже, що на всіх нарадах неодноразово обговорювали проблему маніпуляцій із бронюванням військовозобов’язаних, але є й інша ситуація, коли навіть за наявності бронювання ТЦК не вносить інформацію про нього до системи "Оберіг". Як результат – мобілізують навіть тих працівників, які мали законно оформлену відстрочку.

"А я так розумію, що накази міністерства економіки, звісно, для них не накази", – додав нардеп.

Нагадаємо, за інформацією Washington Post, Україні 2024 року вдалося мобілізувати 200 тисяч осіб. Українські військові, які розмовляли з журналістами видання на умовах анонімності, критикують владу за "повільну та неузгоджену мобілізаційну кампанію".

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