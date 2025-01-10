Газовикам упростили процедуру бронирования во время мобилизации

Для бронирования работников не применяется требование к уровню ежемесячной заработной платы.

В пятницу, 10 января, Кабинет министров упростил процедуру бронирования для работников предприятий-операторов газораспределительных систем.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики Украины.

Теперь для бронирования работников таких предприятий не применяется требование к уровню ежемесячной заработной платы более 2,5 минимальных зарплат (20 000 гривен) за последний календарный квартал.

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"Операторам предоставлена возможность выбирать критерий по размеру начисленной средней зарплаты работников — не меньше размера средней в регионе за IV квартал 2021 г., как одного из трех обязательных критериев", — говорится в сообщении.

"Данное решение позволит предприятиям быстрее получить необходимый статус и обеспечит их эффективную работу для стабильного газоснабжения в условиях чрезвычайных ситуаций", — отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратов.

Чтобы получить статус критически важных, предприятия должны подготовить документы в соответствии с новыми критериями и подать заявку в министерство энергетики.

В ведомстве напомнили, что для обеспечения непрерывности бронирования работников критических предприятий необходимо получить статус критичности по новым критериям и осуществить бронирование через портал Действие до 28 февраля включительно.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что от мобилизации в Украине забронировано 900-950 тысяч человек.

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