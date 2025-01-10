Газовикам упростили процедуру бронирования во время мобилизации

Для бронирования работников не применяется требование к уровню ежемесячной заработной платы.
В пятницу, 10 января, Кабинет министров упростил процедуру бронирования для работников предприятий-операторов газораспределительных систем.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики Украины.
Теперь для бронирования работников таких предприятий не применяется требование к уровню ежемесячной заработной платы более 2,5 минимальных зарплат (20 000 гривен) за последний календарный квартал.
"Операторам предоставлена возможность выбирать критерий по размеру начисленной средней зарплаты работников — не меньше размера средней в регионе за IV квартал 2021 г., как одного из трех обязательных критериев", — говорится в сообщении.
"Данное решение позволит предприятиям быстрее получить необходимый статус и обеспечит их эффективную работу для стабильного газоснабжения в условиях чрезвычайных ситуаций", — отметил заместитель министра экономики Виталий Киндратов.
Чтобы получить статус критически важных, предприятия должны подготовить документы в соответствии с новыми критериями и подать заявку в министерство энергетики.
В ведомстве напомнили, что для обеспечения непрерывности бронирования работников критических предприятий необходимо получить статус критичности по новым критериям и осуществить бронирование через портал Действие до 28 февраля включительно.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что от мобилизации в Украине забронировано 900-950 тысяч человек.
Читайте также: