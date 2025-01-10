Шмигаль розповів, скільки в Україні заброньованих осіб

За словами прем'єра, ця цифра є фіксованою.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що від мобілізації в Україні заброньовано 900-950 тисяч осіб.

Про це він розповів під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає "Інтерфакс-Україна".

"Станом на сьогодні заброньовано, щоб не давати точної кількості, менше ніж мільйон — у районі між 900 і 950 тис. людей", - зазначив прем'єр.

Він також зазначив, що ця цифра є фіксованою та не впливає на мобілізаційні процеси, які здійснюють Генштаб і Міністерство оборони.

Нагадаємо, в уряді зробили заяву про бронювання закордонних українців.

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