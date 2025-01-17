Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 16 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.
"Група ударних БпЛА в напрямку Одещини рухаються з акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється про безпілотники у Полтавській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській та Житомирській областях.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві та більшості областей оголосили повітряну тривогу.
Крім того, ми раніше інформували, що британська розвідка пояснила, чому у грудні стало менше атак "Шахедів".
Читайте також:
- Росіяни атакували Харків безпілотниками: є постраждалі
- Ворог завдав масованого удару по житловому сектору Сум (фото)
- У Полтаві вночі пролунав вибух — ЗМІ