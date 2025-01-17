Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 16 січня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.

"Група ударних БпЛА в напрямку Одещини рухаються з акваторії Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється про безпілотники у Полтавській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській та Житомирській областях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві та більшості областей оголосили повітряну тривогу.

Крім того, ми раніше інформували, що британська розвідка пояснила, чому у грудні стало менше атак "Шахедів".

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