Росіяни атакували Харків безпілотниками: є постраждалі

Удару було завдано за допомогою БпЛА типу "Молнія".

Російські війська влаштували атаку на Харків безпілотниками 16 січня. Через падіння БпЛА є постраждалі та пошкодження.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Внаслідок падіння БПЛА у Слобідському районі Харкова є троє постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється", – написав міський голова у Мережі.

Згодом він уточив, що удар припав по проїжджій частині. Було пошкоджено чотири автомобілі. Відомо про трьох постраждалих.

Як повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, до медичної установи були госпіталізовані двоє чоловіків та жінка.

За попередніми даними, удару було завдано за допомогою БпЛА типу "Молнія".

Нагадаємо, раніше цього ж дня російська армія атакувала безпілотниками Київ. У п’яти районах впали уламки, є пошкодження.

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