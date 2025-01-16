Місце зустрічі Зеленського і Стармера атакував російський дрон — Guardian

Безпілотник, який, можливо, був російською приманкою, було видно і чути неподалік від Офісу президента.

У четвер, 16 січня, засоби протиповітряної оборони збивали ворожий безпілотник біля Маріїнського палацу, де відбувалася зустріч президента Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, який вперше за час перебування на посаді відвідав із візитом Київ.

Про це повідомило видання Guardian.

"У палаці, де двоє лідерів повинні провести пресконференцію, відлунював гучний гуркіт, коли українська ППО намагалася збити безпілотник", - йдеться у повідомленні.

За інформацією британського видання, безпілотник, який, можливо, був російською приманкою, було видно і чути неподалік від Офісу президента.

Наразі невідомо, чи вдалося збити дрон.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув до України з неоголошеним візитом. Очільник британського уряду та український президент та Володимир Зеленський планують підписати договір про "100-річне партнерство", яке охоплює такі сфери, як оборона, наука, енергетика та торгівля.

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