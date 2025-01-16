Россияне атаковали Харьков беспилотниками: есть пострадавшие

Удар был нанесен с помощью БпЛА типа "Молния".
Российские войска устроили атаку на Харьков беспилотниками 16 января. Из-за падения БпЛА есть пострадавшие и повреждения.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"В результате падения БПЛА в Слободском районе Харькова трое пострадавших. Информация о разрушениях уточняется", — написал городской голова в Сети.
Впоследствии он уточнил, что удар пришелся по проезжей части. Были повреждены четыре автомобиля. Известно о трех пострадавших.
Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, в медицинское учреждение были госпитализированы двое мужчин и женщина.
По предварительным данным, удар был нанесен с помощью БпЛА типа "Молния".
Напомним, ранее в этот же день российская армия атаковала беспилотниками Киев. В пяти районах упали обломки, есть повреждения.
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