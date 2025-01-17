Астрологический прогноз на 17 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит принимать на веру мнение других людей – необходимо действовать в соответствии с собственными убеждениями.
Символ дня: Хрустальная призма.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: изумрудный.
Счастливые камни дня: кахолонг, сиреневый аметист.
За какую часть тела отвечает: кожа.
Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, скорее всего, будет не очень серьезной, но, тем не менее, может оказаться продолжительной.
Питание дня: рекомендуется отказаться от мяса, заменив его рыбой, грибами и овощами.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры против сглаза и порчи.
Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, но могут многое рассказать человеку о нем самом.
Табу дня: важно отказаться от вредных привычек.
Цитата дня: «Задача сделать человека счастливым не входила в план сотворения мира» (Зигмунд Фрейд).
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