Астрологический прогноз на 17 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит принимать на веру мнение других людей – необходимо действовать в соответствии с собственными убеждениями.

Символ дня: Хрустальная призма.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: изумрудный.

Счастливые камни дня: кахолонг, сиреневый аметист.

За какую часть тела отвечает: кожа.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, скорее всего, будет не очень серьезной, но, тем не менее, может оказаться продолжительной.

Питание дня: рекомендуется отказаться от мяса, заменив его рыбой, грибами и овощами.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры против сглаза и порчи.

Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, но могут многое рассказать человеку о нем самом.

Табу дня: важно отказаться от вредных привычек.

Цитата дня: «Задача сделать человека счастливым не входила в план сотворения мира» (Зигмунд Фрейд).

Читайте также: