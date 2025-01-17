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Астрологический прогноз на 17 января

Астрологический прогноз на 17 января

Хрустальная призма - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: не стоит принимать на веру мнение других людей – необходимо действовать в соответствии с собственными убеждениями. 

Символ дня: Хрустальная призма. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: изумрудный. 

Счастливые камни дня: кахолонг, сиреневый аметист. 

За какую часть тела отвечает: кожа. 

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, скорее всего, будет не очень серьезной, но, тем не менее, может оказаться продолжительной. 

Питание дня: рекомендуется отказаться от мяса, заменив его рыбой, грибами и овощами. 

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры против сглаза и порчи. 

Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими, но могут многое рассказать человеку о нем самом. 

Табу дня: важно отказаться от вредных привычек. 

Цитата дня: «Задача сделать человека счастливым не входила в план сотворения мира» (Зигмунд Фрейд). 

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