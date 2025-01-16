"Прорыв" в Сумской области: что происходит на границе есть ли угроза

В Сети периодически появляется информация о якобы прорыве границы Украины в Сумской области. Впрочем, Силы обороны удерживают позиции и готовы к возможным попыткам проникновения российских ДРГ.

Об этом рассказал руководитель прессслужбы 15-го мобильного пограничного отряда "Стальная граница" Иван Шевцов в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что россияне распространяют информацию, что якобы им удалось о "прорвать" границу на Сумщине. Кремлевская пропаганда делает это для того, чтобы напугать украинцев и дестабилизировать ситуацию внутри страны. Впрочем, никакого прорыва не было, даже подготовки к прорыву на государственной границе нет, отмечает Шевцов.

Однако, по его словам, все же существует возможность заката российских диверсантов, потому что природа и погодные условия это позволяют. В частности, местность в Сумской и Черниговской областях — это большое количество болот и лесов, что мешает прорыву войск на территорию Украины.

"Но это позволяет работу ДРГ. Поэтому пограничники создают фортификационные сооружения, минуют местность, чтобы не допустить вражеские ДРГ в тыл государства. Обычно ДРГ готовится под определенные погодные условия, например под сильный дождь, туман или интенсивный снег. Это тогда, когда не могут летать разведывательные дроны, когда плохая видимость. Также это лучшее время для работы разведчиков", — отмечает Шевцов.

Напомним, ранее появлялась информация о якобы прорыве границы на Черниговщине. Впрочем, это не соответствует действительности. Зато остается угроза обстрелов со стороны РФ, в том числе с применением авиации, и угроза продолжения враждебной диверсионной деятельности.

Читайте также: