Силы обороны Украины недавно продвинулись на своем главном плацдарме в Курской области.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Геолокационные кадры от 15 января свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись от международной границы к центральной части Успеновки (южнее Коренево и непосредственно через границу между Украиной и РФ).

Российский военкор утверждал, что войска РФ продвинулись к северу и северо-востоку от Махновки (южнее Суджи), но в ISW не нашли подтверждения. Российский источник также рассказывал, что ВСУ контратаковали под Махновкой.

Напомним, украинские военные 5 января начали новый штурм Курской области России. По сообщениям, Вооруженные силы Украины, в частности, атаковали на Курщине села Бердинь и Большое Солдатское, расположенные со стороны города Суджа, который с августа контролируют ВСУ. Информацию о пришествии армии Украины подтвердили и в Министерстве обороны РФ.

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