Враг продвигается на фронте и оккупировал три населенных пункта — DeepState

За прошедшие сутки российские захватчики оккупировали населенные пункты Песчаное, Славянку и Ясеново, что в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

В сообщении также указывается, что враг продвинулся возле нескольких населённых пунктов.

"Враг оккупировал Песчаное, Славянку, Ясеново, а также продвинулся возле Новоандреевки, Дачного, Котлиного, Зверевого, в Времеевке и Временном Яру", — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что военный объяснил, почему кафиры снизили активность на Купянском направлении.

Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ начали применять новую тактику, снижающую боеспособность россиян.

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