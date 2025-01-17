Враг продвигается на фронте и оккупировал три населенных пункта — DeepState

Враг продолжает атаковать позиции сил обороны.
За прошедшие сутки российские захватчики оккупировали населенные пункты Песчаное, Славянку и Ясеново, что в Донецкой области.
Об этом говорится в сообщении DeepState.
В сообщении также указывается, что враг продвинулся возле нескольких населённых пунктов.
"Враг оккупировал Песчаное, Славянку, Ясеново, а также продвинулся возле Новоандреевки, Дачного, Котлиного, Зверевого, в Времеевке и Временном Яру", — говорится в сообщении.
На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.
Напомним, ранее сообщалось, что военный объяснил, почему кафиры снизили активность на Купянском направлении.
Кроме того, мы ранее информировали, что ВСУ начали применять новую тактику, снижающую боеспособность россиян.
Читайте также:
- РФ заняла окрестности сел у Великой Новоселки: есть ли угроза потери важного поселка
- Купянское направление: военное оценило тактику и потери врага
- На Краматорскую армия РФ сбросила авиабомбу: возросло количество раненых