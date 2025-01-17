Ворог просувається на фронті і окупував три населені пункти - DeepState

Протягом минулої доби російські загарбники окупували населені пункти Піщане, Слов'янку та Ясенове, що на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

У повідомленні також вказується, що ворог просунувся біля кількох населених пунктів.

"Ворог окупував Піщане, Слов'янку, Ясенове, а також просунувся біля Новоандріївки, Дачного, Котлиного, Звірового, у Времіївці та Часовому Яру", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що військовий пояснив, чому окупанти знизили активність на Куп'янському напрямку.

Крім того, ми раніше інформували, що ЗСУ почали застосовувати нову тактику, яка знижує боєздатність росіян.

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