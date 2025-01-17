В Беларуси накануне выборов начали вывозить мигрантов из-под границы с Польшей

Власти Беларуси начали это делать накануне выборов, чтобы обеспечить покой в стране.

Белорусские пограничники начали вывозить находившихся у границы с Польшей мигрантов в сторону России.

Об этом сообщил полковник Пограничной службы Польши Анджей Стасюлевич, сообщает PAP.

Он высказал предположение, что власти Беларуси начали это делать накануне выборов, чтобы обеспечить покой в стране.

"В какой-то момент мы заметили, что из приграничной зоны мигрантов вывозят в сторону России. Лукашенко, может быть, хочет покоя в стране перед президентскими выборами", — сказал Стасюлевич.

В то же время он отказался давать прогнозы по поводу людей, которые пока остаются в приграничной зоне. Он предположил, что их могут эксплуатировать и отправить из России в Финляндию.

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь готовит подавление протестов из-за "выборов" президента.

Кроме того, мы ранее информировали, что Белорусская армия проводит учения у границ Украины.

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