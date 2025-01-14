Беларусь готовит подавление протестов из-за "выборов" президента — "Беларускі Гаюн"

В проекте подчеркнули, что для полного контроля за "народным волеизъявлением" режим Лукашенко мобилизует все силовые резервы.

В Беларуси военных начали готовить к подавлению возможных протестов в связи с президентскими "выборами", которые пройдут 26 января.

Об этом сообщил мониторинговый проект "Беларускі Гаюн".

По данным аналитиков, 13 января сотрудники органов внутренних дел Беларуси провели занятия с бойцами 407-й группы артиллерии относительно "порядка применения оружия и специальных средств".

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Во время учений военным показали светошумовые гранаты РГК-60 и патроны к травматическому оружию, которые были применены для разгона протестов после предыдущих президентских "выборов".

"Перечисленные вооружения и боеприпасы использовались силовиками для подавления протестов в Беларуси в 2020 году. И, несмотря на применение ими боеприпасов формально нелетального действия, десятки людей тогда получили тяжелые травмы и смертельные ранения", — подчеркнули в проекте.

Авторы сообщения убеждены, что обучение артиллеристов использованию спецсредств для подавления протестов связано с проведением в Беларуси президентских "выборов", запланированных на 26 января.

"Для полного контроля "народного волеизъявления" режим Лукашенко мобилизует все силовые резервы", — акцентировали в паблике.

Неизвестно, является ли массовой практикой обучение применению спецсредств, которые используются для подавления протестов. Предполагается, что подобные занятия проходят и в других подразделениях Вооруженных сил Беларуси.

Занятия с белорусскими бойцами по порядку применения оружия и спецсредств/Фото: "Беларускі Гаюн"

Занятия с белорусскими бойцами по порядку применения оружия и спецсредств/Фото: "Беларускі Гаюн"

Напомним, в Беларуси продолжаются сборы с военнообязанными территориальных войск, которые планируется закончить 31 января. В Госпогранслужбе Украины заверили, что угрозы для государства нет.

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