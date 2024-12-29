Варшава стремится завершить работы на границе уже через несколько месяцев.

Польша планирует завершить строительство стены и закрыть границу с Беларусью к лету 2025 года. Таким образом, Варшава хочет остановить наплыв мигрантов.

Об этом сообщает издание Financial Times.

Заместитель министра по миграции Польши Мацей Дущик заявил, что дополнительные работы на 400-километровой границе стремятся завершить к середине следующего года. По его словам, после того, как строительные работы закончат, уровень безопасности границы достигнет "почти 100%".

FT напомнили, что Польша начала строить стену на границе в конце 2021 — после того, как белорусский так называемый "президент" Александр Лукашенко направил десятки тысяч мигрантов к польской границе. Многие получали визы для прямых рейсов с Ближнего Востока и Африки в Москву или Минск, а уже оттуда их автобусами доставляли к границе.

В свою очередь, Дональд Туск, когда возглавил правительство Польши, определил противодействие "гибридной войне" России как главный приоритет. В частности, премьер распорядился установить камеры ночного видения и тепловизоры, построить новый путь для патрулирования границы и укрепить пятиметровое стальное ограждение, которое предыдущее правительство построило еще в 2022-м. В целом на укрепление границы планируется потратить более 2,5 млрд. злотых (около 587 млн. евро).

"Этот искусственно созданный миграционный маршрут будет закрыт следующим летом. Я надеюсь и верю в это", — подчеркнул Дущик.

По его словам, Варшава должна быть готова к возможным попыткам Лукашенко "обострить конфликт" и саботажу укрепления украинской инфраструктуры.

Напомним, США призвали своих граждан немедленно покинуть Белоруссию. В частности, из-за произвольного применения местных властей местных законов и риска задержания.

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