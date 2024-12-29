Польща хоче закрити кордон з Білоруссю: FT повідомило, коли

Варшава прагне завершити роботи на кордоні вже за кілька місяців.

Польща планує завершити будівництво стіни та закрити кордон з Білоруссю до літа 2025-го. Таким чином Варшава хоче зупинити наплив мігрантів.

Про це повідомляє видання Financial Times.

Заступник міністра з питань міграції Польщі Мацей Дущик заявив, що додаткові роботи на 400-кілометровому кордоні прагнуть завершити до середини наступного року. З його слів, після того, як будівельні роботи закінчать - рівень безпеки кордону сягне "майже 100%".

FT нагадали, що Польща почала будувати стіну на кордоні наприкінці 2021-го - після того, як білоруський так званий "президент" Олександр Лукашенко спрямував десятки тисяч мігрантів до польського кордону. Багато з них отримували візи для прямих рейсів з Близького Сходу та Африки до Москви або Мінська, а вже звідти їх автобусами доставляли до кордону.

Своєю чергою, Дональд Туск, коли очолив уряд Польщі, визначив протидію "гібридній війні" Росії як головний пріоритет. Зокрема, прем'єр розпорядився встановити камери нічного бачення і тепловізори, побудувати нову дорогу для патрулювання кордону і зміцнити п'ятиметрову сталеву огорожу, яку попередній уряд побудував ще 2022-го. Загалом на зміцнення кордону планується витратити понад 2,5 млрд злотих (близько 587 млн євро).

"Цей штучно створений міграційний маршрут буде закритий наступного літа. Я сподіваюся і вірю в це", - наголосив Дущик.

З його слів, Варшава повинна бути готовою до можливих спроб Лукашенка "загострити конфлікт" та саботажу зміцнення української інфраструктури.

Нагадаємо, США закликали своїх громадян негайно залишити Білорусь. Зокрема, через свавільне застосування тамтешньою владою місцевих законів та ризик затримання.

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