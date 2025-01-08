Военные учения в Беларуси: в ГПСУ сказали, есть ли угроза

Военные учения в Беларуси проходят постоянно. Сейчас ударных формирований на направлении украинской границы не фиксируется.

Об этом пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сказал в комментарии "Интерфакс-Украина" относительно информации об учениях в Гомельском районе.

Спикер пограничников акцентировал, что на белорусской территории постоянно проходят разные учения – и с территориальной обороной, и с другими подразделениями.

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"О таких учениях Беларусь постоянно заявляет. Как и о том, что якобы именно Украина представляет для них угрозу, забывая, что они открыли свою границу для нападения России", – сказал Демченко.

По его словам, ГПСУ отслеживает происходящее на территории Беларуси и сейчас ударных формирований в направлении границы с Украиной не замечено.

"Конечно, мы отслеживаем то, что происходит в глубине территории РБ, чтобы понимать, насколько это представляет нам угрозу. Однако прежде всего стоит отметить, что сейчас каких-то ударных формирований на направлении нашей границы не отмечается", — рассказал спикер пограничников.

Напомним, в Беларуси с 8 по 31 января под руководством председателя Гомельского райисполкома состоятся сборы с военнообязанными территориальных войск.

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