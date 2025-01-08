В Польше заявили о "последней" встрече в формате "Рамштайн"

Завтрашняя встреча Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн может стать последней.

Об этом сказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на пресс-конференции, сообщает издание 300 Polityka в среду, 8 января.

Отметим, следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится в четверг, 9 января.

Также читайте Когда закончится война в Украине: в немецком правительстве сделали прогноз

Министр напомнил, что формат Рамштайн шире НАТО.

"Его создателем является Ллойд Остин, действующий министр обороны США. Я хочу поблагодарить его прежде всего за бескомпромиссную поддержку Польши, за присутствие американских войск в Польше, за поддержку Украины, за совместные инициативы", – сказал министр.

Косиняк-Камыш добавил, что "это может быть последняя встреча такого типа, поскольку новая администрация США, вероятно, предложит другую форму этой деятельности".

"Я считаю, что НАТО должно взять на себя большую обузу, как она взяла на себя большую обузу сейчас, с этого года, в деятельности, связанной с защитой аэропорта в Ясенке", — отметил он.

Министр напомнил, что Польша возглавляет коалицию бронетанковых сил вместе с Германией и Италией, поэтому на встрече он планирует представить те достижения, которые уже за плечами в течение трех лет войны в Украине, сколько помощи было оказано.

Министр обороны США Ллойд Остин уже отправился в Германию на авиабазу Рамштайн для участия в 25-й встрече Контактной группы по обороне Украины.

Напомним, что администрация Джо Байдена объявит о последнем своем пакете военной помощи Украине.