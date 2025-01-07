Администрация Байдена должна объявить о финальном пакете вооружений для Украины

Администрация действующего президента США Джо Байдена намерена объявить о "существенном" финальном военном пакете для Украины во время заседания в формате " Рамштайн" в Германии.

Об этом сообщает АР.

Объявление о масштабном последнем пакете военной помощи для Украины должно состояться во время визита министра обороны Ллойда Остина в Германию в четверг, 9 января.

"Там у него будет встреча с представителями около 50 стран-партнеров, которые стали на защиту Украины после вторжения России почти три года назад", — сообщает источник со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников ведомства США.

Они не назвали точную сумму помощи, но сказали, что пакет будет "значительным", хотя и не будет включать все 4 млрд долларов, что предусмотрено Конгрессом для Украины. По их словам, вероятно, останется еще несколько миллиардов долларов, которые новая команда обороны во главе с Дональдом Трампом сможет предоставить Украине, если захочет это сделать.

Отметим, что в Германии 9 января должно состояться заседание в формате "Рамштайн", где в последний раз будет присутствовать министр обороны США Ллойд Остин.