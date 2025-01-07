Адміністрація Байдена має оголосити про фінальний пакет озброєнь для України

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена має намір оголосити про "суттєвий" фінальний військовий пакет для України під час засідання у форматі "Рамштайн" у Німеччині.

Про це повідомляє АР.

Оголошення про масштабний останній пакет військової допомоги для України має відбутися під час візиту міністра оборони Ллойда Остіна до Німеччини в четвер, 9 січня.

"Там він матиме зустріч із представниками близько 50 країн-партнерів, які стали на захист України після вторгнення Росії майже три роки тому", - повідомляє джерело із посиланням на двох високопоставлених чиновників відомства США.

Вони не назвали точну суму допомоги, але сказали, що пакет буде "значним", хоча і не включатиме всі 4 млрд доларів, що передбачено Конгресом для України. За їхніми словами, ймовірно, залишиться ще "декілька мільярдів доларів", які нова команда оборони на чолі з Дональдом Трампом зможе надати Україні, якщо захоче це зробити.

Зазначимо, що у Німеччині 9 січня має відбутися засідання у форматі "Рамштайн", де востаннє буде присутній міністр оборони США Ллойд Остін.