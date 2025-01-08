У Польщі заявили про "останню" зустріч у форматі "Рамштайн"

Завтрашня зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн може стати останньою.

Про це сказав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на пресконференції, повідомляє видання 300 Polityka у середу, 8 січня.

Зазначимо, наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться у четвер, 9 січня.

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Міністр нагадав, що формат Рамштайн є ширшим за НАТО.

"Його творцем є Ллойд Остін, чинний міністр оборони США. Я хочу подякувати йому насамперед за безкомпромісну підтримку Польщі, за присутність американських військ у Польщі, за підтримку України, за спільні ініціативи", – сказав міністр.

Косіняк-Камиш додав, що "це може бути остання зустріч такого типу, оскільки нова адміністрація США, ймовірно, запропонує іншу форму цієї діяльності".

"Я вважаю, що НАТО має взяти на себе більший тягар, як він взяв на себе більший тягар зараз, з цього року, в діяльності, пов'язаній із захистом аеропорту в Ясьонці", – зазначив він.

Міністр нагадав, що Польща очолює коаліцію бронетанкових сил разом з Німеччиною та Італією, тому на зустрічі він планує представити ті досягнення, які вже є за плечима протягом трьох років війни в Україні, скільки допомоги було надано.

Міністр оборони США Ллойд Остін вже вирушив до Німеччини на авіабазу Рамштайн для участі у 25 зустрічі Контактної групи з оборони України.

Нагадаємо, що адміністрація Джо Байдена оголосить про останній свій пакет військової допомоги Україні.