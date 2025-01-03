Коли закінчиться війна в Україні: в німецькому уряді зробили прогноз

У німецькому уряді допускають, що кремлівський диктатор Володимир Путін може скоро закінчити війну в Україні.

Про це пише BILD із посиланням на "внутрішній аналіз" уряду.

Зазначається, що цей аналіз містить висновок, що "Кремль може завершити війну цього року і вже посилає відповідні сигнали росіянам і міжнародному співтовариству".

За даними BILD, одна з причин цього висновку – погіршення економічної ситуації в Росії.

"Відсоткові ставки і ціни на продукти харчування сильно зростають. Тільки за останні п'ять місяців рубль втратив понад 20% щодо євро. Тризмінна робота ВПК уже не може приховати кризу в інших галузях. Якщо у 2024 році економічне зростання становило трохи менше ніж 4%, то у 2025 році очікуване зростання – не більше ніж 1%", – ідеться у повідомленні.

Другою причиною висновку називається підготовка адміністрації президента РФ до післявоєнної виборчої кампанії парламентських виборів 2026 року.

Нещодавно росЗМІ з посиланням на джерела писали, що в АП готуються до кінця так званої "СВО", що її результати мають розцінюватися в російському суспільстві як перемога, і що над цим "образом перемоги" вже працюють.

Ще одним фактором сценарію швидкого закінчення війни розглядається прагнення обраного президента США Дональда Трампа якнайшвидше почати переговори з Москвою і Києвом після інавгурації 20 січня, зазначає BILD.

Разом з тим, на запит видання в Міністерстві закордонних справ ФРН заявили, що уряд виходить з того, що війна продовжиться: "Путін наразі не зацікавлений всерйоз у мирних перемовинах і стійкому мирі. Росія не відступає від своїх максимальних вимог, таких як визнання анексії української території".

Політичний оглядач BILD Філіп П'ятов зазначив, що сигнали, які посилає Кремль, можуть означати і щось інше, протилежне або взагалі нічого.

Нагадаємо, Зеленський назвав умову швидкого завершення “гарячої стадії” війни. Він вважає, що все може закінчитись достатньо швидко, якщо Трамп буде сильний у своїй позиції, яка збігатиметься з позицією європейських партнерів.

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