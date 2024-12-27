Ракеты "Орешник" в Беларуси: что скрывают заявления Лукашенко — эксперт

Политический аналитик считает, что угрозы "Орешником" будут нарастать, но реальной опасности они не представляют.

Отсутствие в Беларуси соответствующей инфраструктуры для российских ракетных систем, которые президент РФ Владимир Путин называет "Орешник", делает сомнительным заявление самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко об их размещении.

Такое мнение высказал эксперт по изучению России, политический аналитик Игорь Тишкевич в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, заявление Лукашенко о передаче Беларуси десятка "Орешников" от РФ выглядит как информационная попытка поднять ставки.

При этом Игорь Тишкевич предполагает, что такая риторика будет звучать и дальше, угрозы "Орешником" будут нарастать вплоть до показательной демонстрации подготовки к перекидыванию упомянутых ракетных систем.

“Здесь ключевое – это смотреть на сопутствующие механизмы. Есть ли место, куда собираются перекидывать, инфраструктура и т.д. Если этого не создается, то речь идет скорее о попытке запугать словами, чем о реальных действиях", — убежден эксперт.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко попросил у Путина ракету "Орешник", чтобы разместить ее на территории РБ. 26 декабря в комментарии журналистам по завершении саммита Евразийского экономического союза Лукашенко не исключил, что на территории Беларуси может появиться десяток комплексов "Орешник".

Напомним, российский президент Владимир Путин признался, что у России есть немного ракет, которые он называет "Орешник". Но хозяин Кремля заверил, что это оружие существует и можеть быть применено "завтра или сегодня".

Читайте также: