Президент Российской Политики Владимир Путин предложил Западу "провести эксперимент и техническую дуэль" по удару "Орешником" по Киеву.

Об этом глава Кремля высказался во время своей ежегодной прямой линии.

"Пусть в Киеве предложат нам объект для поражения. Пусть сосредоточат все какие только могут НАТОвские средства ПРО и ПВО, а мы нанесем удар "Орешником". Мы к такому эксперименту готовы. Готовы ли они...", – заявил российский президент.

"Интересно, что это будет полезно и для нас, и для американской стороны", — добавил Путин.

Он заявил, что "Орешник" сбить нынешние западные системы не могут.

Кроме этого Владимир Путин во время своей пресс-конференции в очередной раз пробил дно. Диктатор назвал войну в Украине "движухой".