Путин прокомментировал бои в Курской области

Что интересно, диктатор оговорился и сказал, что "ежедневно наши бойцы забирают... возвращают территорию квадратными километрами".
Президент России Владимир Путин заявил об успехах его армии на фронте в Курской области и ответил на вопрос о возвращении захваченных территории региона.
Об этом глава Кремля высказался в ходе своей ежегодной прямой линии.
Путин прокомментировал боевые действия на Курщине.
"Ситуация на поле боя меняется кардинально, движение идет по всей линии фронта, каждый день наши бойцы забирают... возвращают территорию квадратными километрами", – сказал президент РФ.
Он ответил на вопрос жительницы о том, когда российские войска вернут захваченную украинскими силами часть Курской области.
"Не могу, не хочу называть конкретную дату. Идет бой, бои серьезные. О конкретной дате — я не могу... Есть же планы. Но сказать, до какого числа — так не делается. После этого все восстановят, и все получат [жилье], которое причитается", – взялся обещать Путин.
К слову, 17 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что РФ уже третьи сутки проводит интенсивные наступательные действия на территории Курщины и активно применяет подразделения КНДР.
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