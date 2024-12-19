Путин прокомментировал бои в Курской области

Что интересно, диктатор оговорился и сказал, что "ежедневно наши бойцы забирают... возвращают территорию квадратными километрами".

Президент России Владимир Путин заявил об успехах его армии на фронте в Курской области и ответил на вопрос о возвращении захваченных территории региона.

Об этом глава Кремля высказался в ходе своей ежегодной прямой линии.

Путин прокомментировал боевые действия на Курщине.

Также читайте Почему началась операция в Курской области: Сырский объяснил

"Ситуация на поле боя меняется кардинально, движение идет по всей линии фронта, каждый день наши бойцы забирают... возвращают территорию квадратными километрами", – сказал президент РФ.

Он ответил на вопрос жительницы о том, когда российские войска вернут захваченную украинскими силами часть Курской области.

"Не могу, не хочу называть конкретную дату. Идет бой, бои серьезные. О конкретной дате — я не могу... Есть же планы. Но сказать, до какого числа — так не делается. После этого все восстановят, и все получат [жилье], которое причитается", – взялся обещать Путин.

К слову, 17 декабря главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что РФ уже третьи сутки проводит интенсивные наступательные действия на территории Курщины и активно применяет подразделения КНДР.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.