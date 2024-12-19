Путін прокоментував бої в Курській області

Що цікаво, диктатор обмовився і сказав, що "щодня наші бійці забирають... повертають територію квадратними кілометрами".

Президент Росії Володимир Путін заявив про успіхи його армії на фронті в Курській області та відповів на запитання щодо повернення захоплених території регіону.

Про це очільник Кремля висловся під час своєї щорічної прямої лінії.

Путін прокоментував бойові дії на Курщині.

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"Ситуація на полі бою змінюється кардинально, рух іде по всій лінії фронту, щодня наші бійці забирають... повертають територію квадратними кілометрами", – сказав президент РФ.

Він відповів на запитання жительки про те, коли російські війська повернуть захоплену українськими силами частину Курської області.

"Не можу, не хочу називати конкретну дату. Йде бій, бої серйозні. Про конкретну дату – я не можу... Є ж плани. Але сказати, до якого числа, – так не робиться. Після цього все відновлять, і всі отримають [житло], яке належить", – узявся обіцяти Путін.

До слова, 17 грудня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що РФ вже третю добу проводить інтенсивні наступальні дії на території Курщини та активно застосовує підрозділи КНДР.

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