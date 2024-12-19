Рада приняла закон о ликвидации МСЭК

"ЗА" проголосовали 259 депутатов парламента.
Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о ликвидации Медико-социальных экспертных комиссий с 2025 года.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
"Рада приняла в целом законопроект #12178 о ликвидации МСЭК с 2025-го года", — говорится в сообщении.
По его словам, документ поддержали 259 народных депутатов.
Так, с 1 января 2025-го – вместо МСЭК – внедряется создание экспертных комиссий в кластерных и сверхкластерных больницах. Решению об отмене этих комиссий предшествовали многочисленные коррупционные скандалы, связанные с медико-социальными экспертными комиссиями.
Напомним, 22 октября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО и подписал указ, которым от 31 декабря 2024 года МСЭК будет ликвидирован.
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