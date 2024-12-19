Рада ухвалила закон про ліквідацію МСЕК

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про ліквідацію Медико-соціальних експертних комісій від 2025-го року.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Рада прийняла в цілому законопроект #12178 про ліквідацію МСЕК від 2025-го року", - йдеться у повідомленні.

За його словами, документ підтримали 259 народних депутатів.

Так, від 1 січня 2025-го - замість МСЕК - впроваджується створення експертних комісій у кластерних і надкластерних лікарнях. Рішенню про скасування цих комісій передували численні корупційні скандали, пов'язані з медико-соціальними експертними комісіями.

Нагадаємо, 22 жовтня президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО і підписав указ, яким від 31 грудня 2024 року МСЕК буде ліквідовано.

Читайте також:

Сімейна мафія у МСЕК! Батько і син "торгували" інвалідностями!