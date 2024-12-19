Усик – Ф'юрі: стало відомо, хто судитиме бій-реванш

Стало відомо, кому довірили судити бій-реванш між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

Як повідомляє Boxing Scene, в ринзі поєдинок обслуговуватиме пуерто-риканський рефері Роберто Мартінес-молодший. Він працює у боксі від 2003 року, бій Усик – Ф'юрі стане 412-м у його кар'єрі.

Роберто вперше судитиме поєдинок за титул чемпіона світу в надважкій вазі. Найвідоміший бій, який він раніше судив у хевівейті, відбувся 2014 року, коли Деонтей Вайлдер нокаутував Маліка Скотта.

Суддями поєдинку стануть Херардо Мартінес з Пуерто-Рико, а також два американці – Пет Морлі та Фернандо Барбоса. Саме їм доведеться визначати переможця, якщо реванш Усик – Ф'юрі триватиме всі 12 раундів.

Раніше повідомлялося, що штучний інтелект судитиме реванш Усик – Ф'юрі. Однак це буде просто новаторський експеримент, який ніяк не вплине на офіційні результати поєдинку.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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