Диктатор запропонував Києву самостійно обрати об'єкт для поразки ракетою.
Президент Російської Політики Володимир Путін запропонував Заходу "провести експеримент та технічну дуель" по удару "Орешніком" по Києву.
Про це очільник Кремля висловися під час своєї щорічної прямої лінії.
"Нехай у Києві запропонують нам об'єкт для поразки. Нехай зосередять усі які тільки можуть НАТОвські засоби ПРО та ППО, а ми завдамо удару "Орешніком". Ми до такого експерименту готові. Чи готові вони...", – заявив російський президент.
"Цікаво, що буде корисним і для нас, і для американської сторони", – додав Путін.
Він заявив, що "Орешнік" збити нинішні західні системи не можуть.
Окрім цього Володимир Путін під час своєї пресконференції вчергове пробив дно. Диктатор назвав війну в Україні "двіжухою".