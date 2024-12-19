Президент Російської Політики Володимир Путін запропонував Заходу "провести експеримент та технічну дуель" по удару "Орешніком" по Києву.

Про це очільник Кремля висловися під час своєї щорічної прямої лінії.

"Нехай у Києві запропонують нам об'єкт для поразки. Нехай зосередять усі які тільки можуть НАТОвські засоби ПРО та ППО, а ми завдамо удару "Орешніком". Ми до такого експерименту готові. Чи готові вони...", – заявив російський президент.

"Цікаво, що буде корисним і для нас, і для американської сторони", – додав Путін.

Він заявив, що "Орешнік" збити нинішні західні системи не можуть.

Окрім цього Володимир Путін під час своєї пресконференції вчергове пробив дно. Диктатор назвав війну в Україні "двіжухою".