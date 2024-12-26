Лукашенко назвал, сколько "Орешников" разместит в Беларуси

Диктатор не исключает, что может разместить в Беларуси столько этих комплексов, сколько пожелает Россия.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает разместить на территории страны десяток российских комплексов "Орешник".

Об этом белорусский диктатор сказал в комментарии журналистам по завершении саммита Евразийского экономического союза.

Лукашенко не исключил, что на территории Беларуси может появиться и более 10 комплексов "Орешник".

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"Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить, мы разместим больше", – сказал президент.

Напомним, в начале декабря Лукашенко публично попросил президента России Владимира Путина разместить на территории Беларуси баллистические ракеты "Орешник" и другие новые системы вооружений.

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