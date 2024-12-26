Лукашенко назвав, скільки "Орешніків" розмістить у Білорусі

Диктатор не виключає, що може розмістити у Білорусі стільки цих комплексів, скільки забажає Росія.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розраховує розмістити на території країни десяток російських комплексів "Орешнік".
Про це білоруський диктатор сказав у коментарі журналістам після завершення саміту Євразійського економічного союзу.
Лукашенко не виключив, що на території Білорусі може з’явитися і більше 10 комплексів "Орешнік".
"Думаю, що поки що десяток, а далі подивимося. Якщо у росіян буде бажання більше розмістити, ми розмістимо більше", – сказав самопроголошений президент.
Нагадаємо, на початку грудня Лукашенко публічно попросив президента Росії Володимира Путіна розмістити на території Білорусі балістичні ракети "Орешник" та інші нові системи озброєнь.
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