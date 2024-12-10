Для "Орешніка" вже підготовлено близько 30 майданчиків - Лукашенко

Лукашенко заявив, що цілі для комплексу в Білорусі визначатиме Мінськ.

У Білорусі можуть розмістити ракети "Орешнік". Самопроголошений президент Олександр Лукашенко сподівається, що комплекс "матиме стримуючий ефект", подібний до тактичної ядерної зброї.

Про це він розповів на пресконференції, повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Лукашенко зазначив, що для "Орешніка" вже підготовлено близько 30 майданчиків, розташованих "недалеко від потенційних цілей". Він заявив, що у разі вторгнення до Білорусі "відповідь буде негайною", включаючи застосування ядерної зброї.

Однак він зазначив, що застосування ядерної зброї пов'язане з величезною відповідальністю, а ракетні комплекси "Орешнік" є потужними, але звичайними засобами озброєння.

"Якщо в нас буде звичайна така потужна зброя, перш ніж до нас сунутися з танками, які поляки закуповують там від Кореї до Америки і якимись іншими БМП, ракетами, вони міцно подумають. Тому що відповідь буде серйозна. І справді проти цієї зброї протиотрути немає. Її неможливо перехопити, збити і так далі", - додав лідер Білорусі.

Він заявив, що цілі для комплексу в Білорусі визначатиме Мінськ, а "кнопка запуску" буде натискатися спільно з Росією.

Нагадаємо, Лукашенко попросив у Путіна його "Орешнік".

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