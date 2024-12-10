У "Дії" з’являться нові послуги для військових та їхніх рідних

Зокрема, через застосунок можна буде оформити статус особи з інвалідністю внаслідок війни та грошову допомогу пораненим.
Уряд запускає експериментальний проєкт з низкою послуг на порталі "Дія" для колишніх і чинних військових та їхніх родин.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Шмигаль заявив, що уряд продовжує цифровізацію послуг для чинних і колишніх військовослужбовців та їхніх рідних.
Так, уряд запускає експериментальний проєкт, що дозволить через портал "Дія" оформити:
- статус особи з інвалідністю внаслідок війни;
- грошову допомогу пораненим;
- призначення пенсії по інвалідності;
- забезпечення засобами реабілітації;
- житлово-комунальні пільги;
- послуги, які держава надає родинам загиблих військових.
"Знімаємо перепони, пришвидшуємо процеси, даємо людям можливість скористатися своїми правами без тяганини та бюрократії", – додав прем’єр.
До слова, в листопаді в Україні запрацювало електронне посвідчення ветерана, яке можна оформити через застосунок "Дія".
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