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В "Дии" появятся новые услуги для военных и их родных

В "Дии" появятся новые услуги для военных и их родных

Приложение "Дия" / Фото: УНИАН

В частности, через приложение можно будет оформить статус лица с инвалидностью в результате войны и денежную помощь раненым.

Правительство запускает экспериментальный проект с рядом услуг на портале "Дия" для бывших, действующих военных и их семей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль заявил, что правительство продолжает цифровизацию услуг для действующих и бывших военнослужащих и их родных.

Так, правительство запускает экспериментальный проект, который позволит через портал "Дия" оформить:

  • статус лица с инвалидностью в результате войны;
  • денежную помощь раненым;
  • назначение пенсии по инвалидности;
  • обеспечение средствами реабилитации;
  • жилищно-коммунальные льготы;
  • услуги, предоставляемые государством семьям погибших военных.

"Снимаем препятствия, ускоряем процессы, даем людям возможность воспользоваться своими правами без волокиты и бюрократии", — добавил премьер.

К слову, в ноябре в Украине заработало электронное удостоверение ветерана, которое можно оформить через приложение "Дия".

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