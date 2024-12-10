В "Дии" появятся новые услуги для военных и их родных

В частности, через приложение можно будет оформить статус лица с инвалидностью в результате войны и денежную помощь раненым.
Правительство запускает экспериментальный проект с рядом услуг на портале "Дия" для бывших, действующих военных и их семей.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Шмыгаль заявил, что правительство продолжает цифровизацию услуг для действующих и бывших военнослужащих и их родных.
Так, правительство запускает экспериментальный проект, который позволит через портал "Дия" оформить:
- статус лица с инвалидностью в результате войны;
- денежную помощь раненым;
- назначение пенсии по инвалидности;
- обеспечение средствами реабилитации;
- жилищно-коммунальные льготы;
- услуги, предоставляемые государством семьям погибших военных.
"Снимаем препятствия, ускоряем процессы, даем людям возможность воспользоваться своими правами без волокиты и бюрократии", — добавил премьер.
К слову, в ноябре в Украине заработало электронное удостоверение ветерана, которое можно оформить через приложение "Дия".
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