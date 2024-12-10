В "Дии" появятся новые услуги для военных и их родных

В частности, через приложение можно будет оформить статус лица с инвалидностью в результате войны и денежную помощь раненым.

Правительство запускает экспериментальный проект с рядом услуг на портале "Дия" для бывших, действующих военных и их семей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль заявил, что правительство продолжает цифровизацию услуг для действующих и бывших военнослужащих и их родных.

Также читайте ССО сообщили о технических проблемах в приложении "Армія+": подробности

Так, правительство запускает экспериментальный проект, который позволит через портал "Дия" оформить:

статус лица с инвалидностью в результате войны;

денежную помощь раненым;

назначение пенсии по инвалидности;

обеспечение средствами реабилитации;

жилищно-коммунальные льготы;

услуги, предоставляемые государством семьям погибших военных.

"Снимаем препятствия, ускоряем процессы, даем людям возможность воспользоваться своими правами без волокиты и бюрократии", — добавил премьер.

К слову, в ноябре в Украине заработало электронное удостоверение ветерана, которое можно оформить через приложение "Дия".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.