У Москві призупинили роботу аеропорти: у чому причина

В аеропортах російської столиці було запроваджено план "Килим".

У четвер, 26 грудня, було призупинено роботу московських аеропортів “Шереметьєво”, “Внуково” та “Домодєдово” через загрозу атаки безпілотників.

Про це повідомляють російські видання з посиланням на федеральне агентство “Росавіація”.

У згаданих аеропортах російської столиці було запроваджено план "Килим", який передбачає обмеження на польоти. У російському авіаційному відомстві пояснили такі заходи потребами безпеки.

Така ж ситуація була в міжнародному аеропорту “Жуковський”, розташованому у Підмосков’ї.

Також план “Килим” було запроваджено в аеропорту Калуги.

Близько 16:40 за місцевим часом (о 15:40 за Києвом) заборони на польоти було скасовано.

Нагадаємо, напередодні, 25 грудня, пасажирський літак "Азербайджанських авіаліній", який летів до міста Грозного, ймовірно, був уражений російською системою ППО під час атаки на столицю Чечні безпілотників і зазнав авіакатастрофи.

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