Авіакомпанія Azerbaijan Airlines призупинила польоти до двох міст РФ - подробиці

AZAL призупинила рейси за маршрутами Баку-Грозний та Баку-Махачкала.

Азербайджанська авіакомпанія Azerbaijan Airlines призупинила виконання рейсів з Баку до російських міст Грозний та Махачкала. Рейси скасовано до завершення розслідування авіакатастрофи, що сталась у середу, 25 грудня.

Про це повідомило азербайджанське видання Trend з посиланням на заяву Azerbaijan Airlines.

"Польоти за іншими напрямками AZAL здійснюються згідно зі штатним розкладом", – йдеться у заяві авіаперевізника.

У зв'язку з авіакатастрофою 26 грудня в Азербайджані оголошено день жалоби.

Нагадаємо, пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що летів маршрутом Баку-Грозний, розбився в 3 км від казахстанського аеропорту Актау. Внаслідок катастрофи загинуло понад три десятки людей. На щастя, в авіатрощі вижили 25 пасажирів літака.

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