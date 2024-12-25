Пасажирський літак, що упав у Казахстані, мав пошкоджене крило: відео

Наразі не було офіційних коментарів з приводу усіх виявлених пошкоджень борту “Азербайджанських авіаліній”.

Пасажирський літак рейсу “Баку - Грозний”, який не зміг приземлитися у столиці Чечні та впав у Казахстані в середу, 25 грудня, мав пошкодження на крилі.

Про це свідчить відео, зняте під час польоту борту “Азербайджанських авіаліній”.

На ролику, опублікованому в Мережі, видно, що частина крила літака пошкоджена - там видніється дірка.

Пасажирський літак, що упав у Казахстані, мав пошкоджене крило

Раніше у соцмережах висловили припущення, що причиною авіакатастрофи, в якій загинуло 38 людей, було ураження літака російською ракетою у небі над Грозним. Таку версію почали обговорювати після того, як з'явилися кадри з хвостовою частиною літака, на якій видно отвори, характерні для ураження засобами ППО.

Пасажирський літак у Чечні могла збити російська ППО: що виявили на хвості лайнера

Наразі не було офіційних коментарів з приводу пошкоджень на крилі та на хвостовій частині літака, які схожі на наслідки обстрілу, від влади Казахстану, яка проводить розслідування авіакатастрофи.

Як повідомляє видання Orda з посиланням на власне джерело у слідстві, випадкове влучання в літак ракети розглядається, як одна із версій.

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При цьому сьогодні і азербайджанська сторона, і російська, просилися офіційно увійти до складу комісії з розслідування, але Казахстан відмовив. Участь у розслідуванні вони зможуть взяти лише як спостерігачі.

"Таким чином усі факти, чорна скринька та докази будуть у нас", - заявив неназваний учасник комісії з розслідування.

Нагадаємо, поблизу казахстанського міста Актау 25 грудня розбився пасажирський літак, який прямував з Баку до Грозного.

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