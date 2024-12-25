Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила полеты в два города РФ — подробности

AZAL приостановила рейсы по маршрутам Баку-Грозный и Баку-Махачкала.

Азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила выполнение рейсов из Баку в российские города Грозный и Махачкала. Рейсы отменены до завершения расследования авиакатастрофы, произошедшей в среду, 25 декабря.

Об этом сообщило азербайджанское издание Trend со ссылкой на заявление Azerbaijan Airlines.

"Полеты по другим направлениям AZAL совершаются согласно штатному расписанию", – говорится в заявлении авиаперевозчика.

В связи с авиакатастрофой 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.

Напомним, пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший по маршруту Баку-Грозный, разбился в 3 км от казахстанского аэропорта Актау. В результате катастрофы погибло более трех десятков человек. К счастью, в авиакатастрофе выжили 25 пассажиров самолета.

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