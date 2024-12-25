Якими будуть атаки Росії до 31 грудня 2024: прогноз експерта

Масована ранкова ракетна атака 25 грудня по Україні не є останньою в цьому році — таку думку в коментарі для ТСН.ua висловив колишній речник Генштаба ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов. Та навів аргументи цьому.

"Це точно не остання атака в цьому році. Путін не залишає своїх надій щодо знищення України як держави або бодай занурення нашої країни у блекаут. Отже ми постійно маємо бути напоготові. Звісно, що між атаками ворогу буде потрібний певний проміжок часу", — каже Владислав Селезньов.

Та додає: "Я думаю, що кілька діб для того, щоб знов підготувати масштабну ракетну атаку. Протягом короткого часу вони будуть спроможні зарядити ракети та застосувати, до 31 грудня такий варіант виключати не можна. Путін не досягнув ключової мети — третій рік повномасштабної війни добігає кінця, Україна не зламалася, ворог не досягнув більшої частини своїх планів. Тому і надалі буде застосовувати силовий тиск на Україну".

Київ під прицілом

Як відомо, цього разу путінська армія не спрямовувала ракети по Києву.

"Акцент атаки був на нашій енергетиці, про це сказав наш президент. Російські ракети та дрони спрямовувались на об’єкти, які забезпечують Україну електроенергією, водою та газом. Думаю, що ворог враховує прогноз погоди в Україні, враховує, що на новорічні свята буде мінусова температура і це буде додатковим навантаженням на енергетику", — каже Селезньов.

За його словами, путінська армія зараз використовує тактику "мілких порізів".

"Окремі народні депутати сказали, що наслідки атаки не є жахливими для інфраструктури. Росіяни використовують тактику "мілких порізів". Щодо Києва – остання ракетна атака по столиці була спрямована на наші об’єкти оборонної промисловості. Чи будуть по Києву атаки до нового року? Ворог діє раціонально для себе. Якщо у нього буде верифікована розвідувальна інформація щодо доцільності здійснення ударів саме по території Києва, то він це зробить. Якщо ні — то по іншим", — припускає експерт.

За оцінками Селезньова, у путінської армії зараз може бути в наявності близько 1300 ракет: "Але ж і виробництво ракет продовжується, є поставки з Північної Кореї. Тому я не стану стверджувати, що ворог діє на межі своїх можливостей".

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Раніше повідомлялось про те, що під час масованого обстрілу ворожа ракета залетіла до Молдови.

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