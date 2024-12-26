В Москве приостановили работу аэропорты: в чем причина

В аэропортах российской столицы был введен план "Ковёр".

В четверг, 26 декабря, была приостановлена работа московских аэропортов "Шереметьево", "Внуково" и "Домодедово" из-за угрозы атаки беспилотников.

Об этом сообщают российские издания со ссылкой на федеральное агентство "Росавиация".

В упомянутых аэропортах российской столицы был введен план "Ковёр", предусматривающий ограничение на полеты. В российском авиационном ведомстве объяснили подобные меры потребностями безопасности.

Такая же ситуация была в международном аэропорту "Жуковский", расположенном в Подмосковье.

Также план "Ковёр" был введен в аэропорту Калуги.

Около 16:40 по местному времени (в 15:40 по Киеву) запрет на полеты был отменен.

Напомним, накануне, 25 декабря, пассажирский самолет "Азербайджанских авиалиний", летевший в город Грозный, вероятно, был поражен российской системой ПВО во время атаки на столицу Чечни беспилотников и потерпел авиакатастрофу.

Читайте также: