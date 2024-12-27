Ракети “Орешнік” у Білорусі: що приховують заяви Лукашенка — експерт

Політичний аналітик вважає, що погрози "Орешніком" будуть наростати, але реальної небезпеки вони не становлять.

Відсутність у Білорусі відповідної інфраструктури для російських ракетних систем, які президент РФ Володимир Путін називає “Орешнік”, робить сумнівними заяву самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка про їх розміщення.

Таку думку висловив експерт з питань вивчення Росії, політичний аналітик Ігор Тишкевич в ефірі телеканалу “Київ24”.

За його словами, заява Лукашенка про передавання Білорусі десятка "Орешніків" від РФ виглядає як інформаційна спроба підняти ставки.

При цьому Ігор Тишкевич припускає, що така риторика буде звучати й надалі, погрози "Орешніком" будуть наростати аж до показової демонстрації підготовки до перекидання згаданих ракетних систем.

“Тут ключове - це дивитися на супутні механізми. Чи є місце, куди збираються перекидати, інфраструктура тощо. Якщо цього не створюється, то йдеться, скоріше, про спробу налякати словами ніж про реальні дії” — переконаний експерт.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив у Путіна ракету "Орешнік", аби розмістити її на території РБ. 26 грудня у коментарі журналістам після завершення саміту Євразійського економічного союзу Лукашенко не виключив, що на території Білорусі може з’явитися десяток комплексів "Орешнік".

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін зізнався, що Росія має небагато ракет, які він називає “Орешнік”. Але господар Кремля запевнив, що ця зброя існує і може бути застосована "завтра чи сьогодні".

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