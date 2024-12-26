Категорія
Світ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Путін сказав, чому досі повторно не застосував “Орешнік”

Путін сказав, чому досі повторно не застосував “Орешнік”

Президент РФ Володимир Путін / Фото: Associated Press

Президент держави-агресорки стверджує, що “Орешнік” запущено у масове виробництво.

У четвер, 26 грудня, російський президент Володимир Путін зізнався, що Росія має небагато ракет, які він називає “Орешнік”. Але господар Кремля запевнив, що ця зброя існує і може бути застосована "завтра чи сьогодні".

Про це Путін говорив на брифінгу після саміту Євразійського економічного союзу, який транслювали російські пропагандисти.

Господар Кремля похвалився перед журналістами, що у відповідь на удари 5-7 ракетами ATACMS держава-агресорка відповідає, за його словами, “комплексним ударом із 240 чи щось там 220 [одиниць] високоточної далекобійної зброї". 

“Якщо потрібно буде, якщо побачимо, що потрібно застосувати більш потужну зброю середньої дальності, ми звичайно її застосуємо. Але ми не поспішаємо. Це не секрет і ми не приховуємо, і я говорив, у нас поки небагато цих систем “Орешнік”. Але вони в нас є. І не одна система. Але ми не поспішаємо їх застосовувати, тому що ця зброя потужна і призначена для вирішення певних завдань”, - дещо затинаючись пояснював Путін.

Президент держави-агресорки стверджує, що “Орешнік” запущено у масове виробництво і його буде виготовлено у потрібній кількості.

При цьому Путін навіть пообіцяв розмістити кілька “Орешників” на території Білорусі.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розраховує розмістити на території країни десяток російських комплексів "Орешнік".

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація