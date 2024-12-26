Путін сказав, чому досі повторно не застосував “Орешнік”

У четвер, 26 грудня, російський президент Володимир Путін зізнався, що Росія має небагато ракет, які він називає “Орешнік”. Але господар Кремля запевнив, що ця зброя існує і може бути застосована "завтра чи сьогодні".

Про це Путін говорив на брифінгу після саміту Євразійського економічного союзу, який транслювали російські пропагандисти.

Господар Кремля похвалився перед журналістами, що у відповідь на удари 5-7 ракетами ATACMS держава-агресорка відповідає, за його словами, “комплексним ударом із 240 чи щось там 220 [одиниць] високоточної далекобійної зброї".

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“Якщо потрібно буде, якщо побачимо, що потрібно застосувати більш потужну зброю середньої дальності, ми звичайно її застосуємо. Але ми не поспішаємо. Це не секрет і ми не приховуємо, і я говорив, у нас поки небагато цих систем “Орешнік”. Але вони в нас є. І не одна система. Але ми не поспішаємо їх застосовувати, тому що ця зброя потужна і призначена для вирішення певних завдань”, - дещо затинаючись пояснював Путін.

Президент держави-агресорки стверджує, що “Орешнік” запущено у масове виробництво і його буде виготовлено у потрібній кількості.

При цьому Путін навіть пообіцяв розмістити кілька “Орешників” на території Білорусі.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розраховує розмістити на території країни десяток російських комплексів "Орешнік".

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