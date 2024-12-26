Маємо результати у знищенні військової інфраструктури ворога – Зеленський

Українські бійці завдають потужних далекобійних ударів по території Росії. І в нас є правильні, потрібні результати у знищенні саме військової інфраструктури ворога.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

"Дякую за стійкість, за сміливість у боях цими тижнями нашій 95-й, 80-й, 82-й окремим десантно-штурмовим бригадам. Також 68-ма окрема єгерська бригада – молодці, хлопці! 225-й та 425-й окремі штурмові батальйони – дякую!", – наголосив він.

Зеленський наголосив: Україна захищається від агресії, і наші удари спрямовані виключно на військові цілі.

"Збройні Сили України, Служба безпеки України, ГУР, зовнішня розвідка – я дякую вам за влучність, усім нашим залученим структурам", – підсумував президент.

Нагадаємо, у контексті вступу України в Євросоюз головування в Раді ЄС Польщі та Данії наступного 2025 року повинні стати історичними.

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