Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Зеленський натякнув на історичні зміни для України 2025 року

Зеленський натякнув на історичні зміни для України 2025 року

Президент України Володимир Зеленський / Фото: Associated Press

Український президент заявив про необхідність вступу до ЄС.

У контексті вступу України в Євросоюз головування в Раді ЄС Польщі та Данії наступного 2025 року повинні стати історичними.

Про це заявив у неділю, 22 грудня, президент України Володимир Зеленський у виступі з нагоди Дня дипломата. 

“Нам потрібен вступ у Євросоюз. Наступного року ми маємо зробити для цього максимум у процесі перемовин і в розбудові відносин з партнерами в Європейському Союзі”, - наголосив він. 

За словами українського президента, головування Польщі та Данії в ЄС “мають стати історичними для України”.

“На всіх рівнях у ЄС – від найвищих інституцій до громадських лідерів – голос України має звучати впевнено, конкретно й переконливо”, - зазначив при цьому Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів про результати своїх зустрічей у Брюсселі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація