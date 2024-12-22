Зеленський натякнув на історичні зміни для України 2025 року

Український президент заявив про необхідність вступу до ЄС.

У контексті вступу України в Євросоюз головування в Раді ЄС Польщі та Данії наступного 2025 року повинні стати історичними.

Про це заявив у неділю, 22 грудня, президент України Володимир Зеленський у виступі з нагоди Дня дипломата.

“Нам потрібен вступ у Євросоюз. Наступного року ми маємо зробити для цього максимум у процесі перемовин і в розбудові відносин з партнерами в Європейському Союзі”, - наголосив він.

За словами українського президента, головування Польщі та Данії в ЄС “мають стати історичними для України”.

“На всіх рівнях у ЄС – від найвищих інституцій до громадських лідерів – голос України має звучати впевнено, конкретно й переконливо”, - зазначив при цьому Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповів про результати своїх зустрічей у Брюсселі.

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