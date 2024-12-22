Робота щодо НАТО для України має бути не тільки кабінетною – Зеленський

Робота щодо НАТО для України не була тільки кабінетною. Дипломати у відносинах з відповідними країнами та в усіх інших країнах, які можуть допомогти з важливими рішеннями, повинні у щоденному режимі працювати на відповідну суспільну думку – і тими засобами, які працюють, а не просто тими, які зручні.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час виступу з нагоди Дня дипломата.

Глава держави розраховує на подальше наповнення змістом нашої роботи з НАТО.

"Усі ми розуміємо, що запрошення України в НАТО та членство в Альянсі можуть бути рішеннями виключно політичними. Завжди потрібна сміливість лідерів, щоб ухвалити й ухвалювати те чи інше рішення. Але сміливість лідерів у таких питаннях, як зміна геополітичного погляду на ту чи іншу країну або як визнання лідером глобальних помилок попередніх часів у його країні, завжди базується на вимогах суспільної думки", – зазначив він.

Коли суспільство робить крок уперед, додає Зеленський, лідеру держави, навіть представникам старої школи складно залишатись на попередніх позиціях.

"Тому дуже важливо, щоб робота щодо НАТО для України не була тільки кабінетною. Дипломати у відносинах з відповідними країнами та в усіх інших країнах, які можуть допомогти з важливими рішеннями, повинні у щоденному режимі працювати на відповідну суспільну думку – і тими засобами, які працюють, а не просто тими, які зручні. Партнери мають знати, що може дати Україна Альянсу, чому це буде краще для всіх і як це стабілізує глобальні відносини", – сказав Зеленський.

Альянс для України, запевняє український лідер, це досяжно. Але досяжно тільки тоді, коли за це рішення ми б’ємось на всіх потрібних рівнях.

Раніше Зеленський заявив, що наступний рік має стати ключовим для України. Так, головне завдання на 2025-й – справедливий мир, і кожен має працювати саме заради цього.

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